ابو الحسن زار خطار: لتعزيز مراكز الدفاع المدني استعدادا لموجة الحرائق

استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ في مكتبه، أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​، وجرى عرض لمواضيع عدة وابرزها موضوع تثبيت متطوعي ​الدفاع المدني​ "إحقاقا للحق وإنصافا لهم"، ونوه ابو الحسن بـ"الجهود والتضحيات التي يبذلونها في سبيل حماية الناس وممتلكاتهم في أوقات الخطر والأزمات، وتم البحث في تعزيز المراكز بالعتاد والآليات خصوصا واننا على مشارف فصل الصيف الذي ينذر بإحتمال إندلاع ​الحرائق​ وتحسبا لأية مفاجآت قد تطرأ".

وأكد ابو الحسن "دعم كتلة "اللقاء الديمقراطي" الدائم والعمل المستمر من أجل تعزيز وضع الدفاع المدني على كل المستويات".