خريس: حركة أمل هي من أسقطت اتفاق الذل في 17 ايار

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي خريس​ الى انه "لا يمكن أن ننسى أنه بالأمس عندما ظن كثر من ال​لبنان​يين من المسؤولين والذين كانوا يتولون المسؤوليات أن الإحتلال الصهيوني هو قدر وعلى ​السلطة​ و​الشعب اللبناني​ أن يمدوا اليد للعدو وأن يتعاونوا مع الأمر الواقع كما كنا نسمع من بعض تلك القيادات في تلك الفترة، ولكن من أسقط اتفاق الذل غير ​حركة أمل​ ورئيسها الأستاذ ​نبيه بري​ والسادس من شباط والشهداء و​المقاومة​؟ نحن نفتخر ونعتز بأننا أسقطنا 17 أيار وبأننا انتقلنا الى مرحلة جديدة والى عهد المقاومة ومشروع الفداء والمشروع الذي أسسه الإمام ​موسى الصدر​"، معاهداً الشهداء البقاء على العهد وعلى خط المقاومة والمواجهة والبقاء وبناء لبنان العدالة والمساواة والعيش المشترك.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنويّة لإستشهاد الشهيد القائد ​محمود حيدر​ "أسير" وإخوانه الشهداء في بلدة طورا، حيث قامت حركة أمل - شعبة طورا بقراءة السورة المباركة الفاتحة ووضعت أكاليل ورد على أضرحة الشهداء، اعتبر خريس أن بلدة طورا كانت وستبقى وفيّة لخط الشهداء وخط الإمام موسى الصدر ونهجه، فكانت على الدوام مع أخواتها من القرى والبلدان وصمدت وواجهت العدو الإسرائيلي في أحلك الظروف.

واستذكر نسراً من نسور لبنان و​الجنوب​ المجاهد محمود حيدر (أسير) الذي لقّن العدو دروساً في الجهاد والمقاومة والتضحية، وكان قريباً من الشهداء القادة.