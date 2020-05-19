القاضي أبو سمرا تسلم ملف الإدعاء على حمدان

تسلم قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنابة شربل أبو سمرا، اليوم ملف الإدعاء على مدير العمليات النقدية في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان، وأربعة أشخاص آخرين بجرم التلاعب بالعملة و مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال، ومن المتوقع أن يباشر القاضي أبو سمرا تحقيقاته اليوم.

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