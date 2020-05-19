أعلنت رعية كوسبا الأرثوذكسية في بيان، أنه "بعد خبر إصابة أحد سكان ​بلدة كوسبا​ بوباء ​كورونا​، اتصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر​ بكل من رئيس ​البلدية​ عقل جريج، والدكتورة وفاء جريج، وكاهن الرعية الاب ديميتريوس اسبر للاطمئنان ولافتقاد ابناء البلدة والإطلاع على التدابير التي تقوم بها كل من الكنيسة والبلدية في هذا الشأن، وأكد لهم يازجي أن البطريركية دائما إلى جانب جميع أبنائها في كوسبا، وأن كل الامكانات المتاحة في ​جامعة البلمند​ والدير هي في خدمة الجميع في هذه المرحلة الصعبة بسبب انتشار هذا الوباء. وتمنى يازجي للجميع دوام ​الصحة​ والعافية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوحنا العاشر اتصل برعية كوسبا مطمئنا بعد خبر إصابة أحد سكان البلدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.