نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: نحذر من أي زيادة على سعر ربطة الخبز

أعتبر رئيس نقابة عمال المخابز في ​بيروت​ وجبل ​لبنان​ شحادة المصري، انه "في هذه الأيام الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وفي أيام إزدياد مستويات ​البطالة​ وصرف ​العمال​ جراء الازمة الاقتصادية من جهة، وانتشار وباء ​كورونا​ و​الحجر المنزلي​ من جهة ثانية، تطل علينا نغمة أصحاب المخابز والأفران في لبنان بمحاولة منها لتمرير رفع سعر ربطة ​الخبز​ للمستهلك بحجة أسعار السوق".

وحذر المضري "أصحاب الافران من أي زيادة على لقمة عيش المواطن وخبزه اليومي، ومحاولة الالتفاف على السعر الرسمي لربطة الخبز والبالغة 1500 ليرة لبنانية بغرض زيادة أرباحهم على حساب لقمة عيش الفقراء، أو من جراء التلاعب بوزن الربطة وجودتها ونوعيتها"، داعياً ​وزارة الاقتصاد​ إلى "القيام بدورها ومسؤولياتها والإعلان عن موقفها الواضح والصريح وإجراء المقتضيات اللازمة لمنع أية زيادة على سعر ربطة الخبز".