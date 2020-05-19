بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة تُعقد عند الساعة 3 من بعد ظهر الاربعاء

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية المشتركة​ إلى جلسة تُعقد عند ​الساعة​ 3 من بعد ظهر الاربعاء لدرس اقتراحات قوانين ​العفو العام​ واقتراح القانون الرامي الى مكافحة هدر الغذاء واقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.

كما دعا بري لجنتي ​المال​ و​الموازنة​ والادارة والعدل الى جلسة مشتركة بعد ظهر الخميس لدرس اقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد ​الدولة​ للأموال المنهوبة واقتراح قانون الاثراء غير المشروع.

من جهتها اشارت مصادر نيابية للشنرة الى أن هيئة مكتب المجلس التي ستنعقد الجمعة ستضع جدول اعمال ​الجلسة التشريعية​ التي من المرجح ان تعقد في 31 ايار.