بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة تُعقد عند الساعة 3 من بعد ظهر الاربعاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة تُعقد عند الساعة 3 من بعد ظهر الاربعاء لدرس اقتراحات قوانين العفو العام واقتراح القانون الرامي الى مكافحة هدر الغذاء واقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
كما دعا بري لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل الى جلسة مشتركة بعد ظهر الخميس لدرس اقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد الدولة للأموال المنهوبة واقتراح قانون الاثراء غير المشروع.
من جهتها اشارت مصادر نيابية للشنرة الى أن هيئة مكتب المجلس التي ستنعقد الجمعة ستضع جدول اعمال الجلسة التشريعية التي من المرجح ان تعقد في 31 ايار.
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