قيومجيان: لا نريد وعودا بل معالجات بملفات التهريب والهدر والكهرباء والاتصالات

لفت الوزير السابق ​ريشارد قيومجيان​، إلى أنّ "​صندوق النقد الدولي​" تلقّى وعدًا بتعيين مجلس إدارة جديد لـ"مؤسسة ​كهرباء لبنان​". الحمد لله، استفاقت عقول الحاكمين من سباتها المستكين". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا لا نريد وعودًا بل معالجات: التهريب، الهدر، حجم ​القطاع العام​، 5300 وظيفة غير قانونيّة، التهرّب الضرائبي، ​الجمارك​، ​الكهرباء​، الاتصالات وإشراك ​القطاع الخاص​". إضغط للمزيد

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