أعلنت لجنة إدارة الأزمات والكوارث في ​بلدية صيدا​ في بيان أن آخر يوم لتسجيل طلبات جديدة للحصول على ​مساعدات​ البلدية، هو عصر غد الأربعاء 20-5-2020، وأن تلقي الإتصالات الهاتفية من المواطنين سينحصر بعد هذا التاريخ بالمراجعات المتعلقة بالطلبات التي تم تسجيلها فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صيدا: 20 أيار آخر يوم لتقديم طلبات الحصول على مساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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