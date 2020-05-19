وصول لبنانيين الى نقطة العبودية والامن العام اتخذ الاجراءات اللازمة

وصل لبنانيون قادمون برا من سوريا الى نقطة العبودية الحدودية الشرعية مع سوريا في اطار الخطة الرسمية الموضوعة، حيث اتخذ الامن العام اللبناني الاجراءات الامنية والصحية اللازمة وفق الاليات المتبعة عند الحدود البرية والبحرية والجوية التي فرضت اجراءات صحية صارمة للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا، وذلك في حضور فريق طبي وتمريضي من وزارة الصحة وفريق من الصليب الاحمر اللبناني، وتم فحص حرارة الجسم واخذ عينات الPCR لكل الاشخاص الداخلين الملزمين ايضا باجراء الحجر الالزامي الوقائي لحين صدور نتائج فحوص الPCR.
وقد حضرت الى العبودية، حافلات عدة للنقل البري المشترك لتأمين نقل الداخلين الى اماكن الحجر المخصصة لهم، ومن المتوقع دخول 150 شخصا في هذه المرحلة، وهي الثالثة.
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