شريم: معاودة دفع التعويضات للمستحقين من طلبات عودة المهجرين في مختلف المناطق

أعلنت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ "معاودة دفع التعويضات للمستحقين من طلبات عودة المهجرين الجاهزة للترميم والإعمار المتضرر المتبقية في مختلف المناطق"، مشيرة الى انه "كمرحلة أولى أطلب من المواطنين الواردة أسماؤهم على موقعي الوزارة و​صندوق المهجرين​ الإتصال بالصندوق لأخذ موعد من أجل قبض شيكاتهم. ثانيا، بالنسبة للآخرين، من أجل الشفافية وكما تعلمون أنا كنت قد طلبت بأن نعيد الكشف، وهذا يعني أننا سنزور المناطق والبيوت وقد يرفض بعض الناس ذلك بسبب ​الكورونا​. لذلك لا يمكنني تحديد منذ الآن مواعيد الكشف، وعندما تجهز كل مجموعة ويتم الكشف عليها، نعلن عنها ونضع الأسماء أيضا على موقعي الوزارة والصندوق. لذلك أطلب من المواطنين زيارة الموقعين المذكورين، وعندما تضاف أسماء جديدة، عليهم الاتصال بالصندوق لأخذ المواعيد. وأنا أركز على المواعيد من أجل الا نعرض أنفسنا والآخرين للخطر".

وذكرت بأن "الملفات التي سندفعها اليوم، موازنتها موجودة في الصندوق وندفعها من الأقدم للأحدث في المناطق اللبنانية كافة، وهي تشمل دفعة أولى ودفعة ثانية. دفعة أولى ترميم متضرر وإعمار وفروع، ودفعة ثانية تشمل قسمين، قرى مصالحات وقرى خارج المصالحات. في قرى المصالحات لدينا ترميم متضرر وإعمار أصول وفروع، وخارج المصالحات ترميم متضرر وإعمار أصول، ونحن شرحنا ذلك سابقا وأذكر بهم اليوم لتتوضح الصورة أكثر فأكثر عند المواطنين. وعندما تجهز كل مجموعة سوف نتصل بها لتأتي إلى الصندوق".