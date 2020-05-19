عراجي: لا لقاح قبل حزيران 2021 ويجب وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي

أكد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في ​مؤتمر صحفي​ من ​مجلس النواب​ ان "عدم التزام الناس باجراءات ​الوقاية​ أدى الى ارتفاع الاصابات، ويجب على الجميع وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وكل الاجراءات الوقائية التي اعلن عنها في وقت سابق،

وشدد عراجي على انه "لا يوجد لقاح قبل حزيران 2021 وواجبنا اعادة المغتربين لكن عليهم أن يحافظوا على ​سلامة​ البلد ويجب فرض اجراءات صارمة"، موضحاً ان "وضعنا الاقتصادي سيء جداً ومنهار ومن الضروري الالتزام بالارشادات لنتمكن من فتح البلد لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل الاقفال ونحذر من الوصول الى مناعة القطيع".