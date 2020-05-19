النشرة: جريحان طعنًا خلال إشكال في صيدا القديمة وتوقيف المفتعلين

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "إشكالًا وقع في صيدا القديمة، بين مجموعة من الشبان، حيث أقدم كلّ من الفلسطينيّين "محمود .م" وشقيقه حسين، و"الياس. ج"، على طعن كلّ من "مصطفى. م" الّذي أُصيب بطعنات في مختلف أنحاء جسمه وهو في حال حرجة، و"أحمد أ.ش" بالسكاكين".
ولفت إلى أنّ "الجريحين نُقلا إلى "مستشفى صيدا الحكومي"، فيما أوقفت القوى الأمنية لاحقًا مفتعلي الإشكال، وقد سُلّموا لإلى مخفر صيدا القديمة".
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