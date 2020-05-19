قنصل لبنان في سيدني: طائرة قطرية تقلّ لبنانيين غادرت أستراليا

أعلن قنصل ​لبنان​ العام في ​سيدني​ شربل معكرون مغادرة ​طائرة​ قطرية ​استراليا​ مساء امس تقل عددا من اللبنانيين الذين كانوا في زيارة الى ​أوستراليا​ او ​الطلاب​ الذين يرغبون بالعودة الى لبنان، موضحا أن "الطائرة تقل لبنانيين من مختلف الولايات الأوسترالية".

من جهة أخرى، أكد أن "القنصلية اللبنانية العامة في سيدني ما زالت تعمل وفقا لمواعيد محددة وذلك بحسب التعليمات الصحية الصادرة عن ​حكومة​ الولاية في سيدني".