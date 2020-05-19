مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث في جدول أعمال من 16 بندا

التأم ​مجلس الوزراء​ في جلسة عادية في ​القصر الجمهوري​ - ​بعبدا​، ​الساعة​ الحادية عشرة من قبل الظهر، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​ والوزراء.



ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 16 بندا، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن أبرز البنود: عرض ​وزارة الطاقة والمياه​ للكتاب الموجه اليها بتاريخ 11 الحالي من شركة (Sonatrach Petroleum Corporation)، اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسوم على جميع أنواع ​التبغ​ والتنباك المستورد، طلب وزارة ​التعليم العالي​ مباشرة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالتدريس في المعاهد و​المدارس الفنية​ الرسمية عند بدء ​العام الدراسي​ 2019 - 2020 قبل تصديق عقودهم، إعطاء بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة، عرض مجلس الانماء والإعمار ​تقرير​ حول استخدام معمل غوسطا لفرز و​معالجة النفايات​ المنزلية الصلبة وتأمين التمويل اللازم لذلك، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع عدد من الدول وقبول هبات.

وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة.