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مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث في جدول أعمال من 16 بندا

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التأم ​مجلس الوزراء​ في جلسة عادية في ​القصر الجمهوري​ - ​بعبدا​، ​الساعة​ الحادية عشرة من قبل الظهر، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​ والوزراء.


ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 16 بندا، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ومن أبرز البنود: عرض ​وزارة الطاقة والمياه​ للكتاب الموجه اليها بتاريخ 11 الحالي من شركة (Sonatrach Petroleum Corporation)، اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسوم على جميع أنواع ​التبغ​ والتنباك المستورد، طلب وزارة ​التعليم العالي​ مباشرة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالتدريس في المعاهد و​المدارس الفنية​ الرسمية عند بدء ​العام الدراسي​ 2019 - 2020 قبل تصديق عقودهم، إعطاء بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة، عرض مجلس الانماء والإعمار ​تقرير​ حول استخدام معمل غوسطا لفرز و​معالجة النفايات​ المنزلية الصلبة وتأمين التمويل اللازم لذلك، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع عدد من الدول وقبول هبات.
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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