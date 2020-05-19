النشرة: عناصر سرية إطفاء صيدا أخمدوا حريق أشجار في الشرحبيل

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "عناصر سرية إطفاء صيدا أخمدوا حريق أشجار سرو وهشير اندلع قرب "دار السلام" في منطقة الشرحبيل، تزامنًا مع الارتفاع اللافت في ​درجات الحرارة​".

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