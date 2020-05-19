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إنقاذ شاب سقط عن مرتفع شاهق في يحشوش

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أنقذت عناصر من ​الدفاع المدني​ مساء أمس الشاب أنطوني رزق (25 عاما) اثر سقوطه عن مرتفع شاهق في وادي ملتقى النهرين - ​يحشوش​، وقد أصيب بجروح في مختلف انحاء جسده أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال.

وقد واجهت العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة أبرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي أصيب فيه رزق، ما اضطرهم إلى استعمال حبال الانقاذ للتمكن من إنقاذه. ثم نقلوه الى ​مستشفى​ سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج اللازم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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