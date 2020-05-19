علامة: الخلافات على التعيينات تفقد الحكومة ثقة الشعب والمجتمع الدولي

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية النائب فادي فخري علامة في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "الخلافات على ​التعيينات​ الإدارية لأسباب مذهبية أو غيرها تفقد ​الحكومة​ ثقة الشعب وتضعف موقفها أمام ​المجتمع الدولي​ الذي ينتظر خطوة نحو الإصلاحات لا العكس، ف​العالم​ بأسره اليوم يعطي الأولوية لمواجهة وباء ​كورونا​ وتداعياته الكارثية، بينما نحن منشغلون بخلافات لا طائل منها".

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