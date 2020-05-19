بوريل: على إسرائيل التخلي عن خطوات من شأنها أن تقود إلى ضم أراض فلسطينية

دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية ​جوزيب بوريل​، ​إسرائيل​ بـ"حزم إلى الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، بما يناقض القانون الدولي"، مشيراً الى ان "الاتحاد لن يوافق على تغيير الحدود في الأراضي الفلسطينة".

هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، قد أعلن في 17 ايار الحالي، أن "الأوان قد حان لضم جزء من الأراضي الفلسطينية ب​الضفة الغربية​ لصالح المستوطنات الإسرائيلية، في حين يعارض ​المجتمع الدولي​ الخطط الإسرائيلية ويعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينة، بما في ذلك ​القدس الشرقية​ احتلالاً".