رئيس وزراء الأردن: تخصيص بعض المناطق في جنوب البلاد للحجر الصحي

أعلن رئيس وزراء ​الأردن​ ​عمر الرزاز​، ان "هناك توجها لدى ​الحكومة​ بالتنسيق مع ​الجيش​ و​الأمن​ لفتح المحافظات القريبة من بعضها والتي لم تسجل أي إصابات على مدار أسبوعين، بعد عطلة ​عيد الفطر​، وان يتم فتح محافظات ​الجنوب​ ثم تتبعها المحافظات الأخرى، وبحسب مستجدات الوضع الوبائي، مع مراعاة الالتزام بضوابط ومعايير ​السلامة العامة​".

وأشار الرزازا الى أن "الأجهزة المعنية بدأت في تهيئة بعض المناطق في جنوب البلاد لتكون مناطق للحجر الصحي للمواطنين القادمين عبر الحدود الجنوبية، بسعة لا تقل عن 8 آلاف شخص"، مؤكداً أن "قرارا اتخذ قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الجبارة، التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، في المعركة ضد وباء ​كورونا​، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".