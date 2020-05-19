أعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، ان "هناك توجها لدى الحكومة بالتنسيق مع الجيش والأمن لفتح المحافظات القريبة من بعضها والتي لم تسجل أي إصابات على مدار أسبوعين، بعد عطلة عيد الفطر، وان يتم فتح محافظات الجنوب ثم تتبعها المحافظات الأخرى، وبحسب مستجدات الوضع الوبائي، مع مراعاة الالتزام بضوابط ومعايير السلامة العامة".
وأشار الرزازا الى أن "الأجهزة المعنية بدأت في تهيئة بعض المناطق في جنوب البلاد لتكون مناطق للحجر الصحي للمواطنين القادمين عبر الحدود الجنوبية، بسعة لا تقل عن 8 آلاف شخص"، مؤكداً أن "قرارا اتخذ قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الجبارة، التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، في المعركة ضد وباء كورونا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الأردن: تخصيص بعض المناطق في جنوب البلاد للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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