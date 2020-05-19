الصحة الكورية الجنوبية: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية انه "تم اكتشاف 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 11078 حالة، ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 263 حالة، ومن بين الـ13 حالة الجديدة، كانت 9 حالات منها من جراء انتقال العدوى داخليا، وقعت 6 حالات منها في سيوول، وحالتان في إنتشون، وحالة واحدة في إقليم كيونغ كي، وكانت الـ4 حالات المتبقية واردة من الخارج".
هذا وتمكنت السلطات الصحية من التصدي لانتقال الوباء بصورة كبيرة من حالات الإصابة الجماعية الناجمة من الملاهي الليلية في حي إيتوان، غير أنها لم تخفف حالة التأهب بعد أن تم اكتشاف مريض فيتنامي بعد 16 يوما من زيارته لأحد الملاهي المذكورة، مما يدل على امكانية اكتشاف مصابين اضافيين في وقت لاحق.
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