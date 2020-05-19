مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا: نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر مزعج بشدة

أعلن مبعوث ​الأمم المتحدة​ بشأن ​سوريا​ غير ​بيدرسون​، ان "نقل مقاتلين من سوريا إلى ​ليبيا​ هو أمر مزعج بشدة"، لافتاً الى ان "​الحكومة السورية​ والمعارضة اتفقتا على الاجتماع في جنيف لاستئناف انعقاد اللجنة الدستورية بمجرد أن تسمح الظروف ويتحسن الوضع الناجم عن الوباء".

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