أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، ان "عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا بلغ 100 حالة، وهو أقل بكثير من مثيله في أميركا الشمالية وأوروبا، على الرغم من تعرض البلاد للجائحة في وقت مبكر"، مشيرة الى ان "حالة الوفاة المئة سجلت بعد وفاة امرأة 93 عاماً، كانت تقيم في دار لرعاية المسنين خارج سيدني".
هذا واعتمد المسؤولون الأستراليون في أوائل اذار الماضي خطوات لإغلاق حدود البلاد وفرض قيود على التنقل الداخلي، مما ساهم نسبيا في احتواء انتشار المرض، ورصدت الاختبارات، التي أجريت في البلاد على نطاق واسع، ما يزيد عن 7000 حالة إصابة بين سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأسترالية: عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 100 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.