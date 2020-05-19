الصحة الأسترالية: عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 100 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأسترالية، ان "عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ في ​أستراليا​ بلغ 100 حالة، وهو أقل بكثير من مثيله في ​أميركا​ الشمالية و​أوروبا​، على الرغم من تعرض البلاد للجائحة في وقت مبكر"، مشيرة الى ان "حالة الوفاة المئة سجلت بعد وفاة امرأة 93 عاماً، كانت تقيم في دار لرعاية المسنين خارج سيدني".

هذا واعتمد المسؤولون الأستراليون في أوائل اذار الماضي خطوات لإغلاق حدود البلاد وفرض قيود على التنقل الداخلي، مما ساهم نسبيا في احتواء انتشار المرض، ورصدت الاختبارات، التي أجريت في البلاد على نطاق واسع، ما يزيد عن 7000 حالة إصابة بين سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.