رئيس نيكاراغوا: لقد تمكنا من صد الجائحة

أعلن ​رئيس نيكاراغوا​ ​دانييل أورتيغا​، في كلمة له، ان "309 أشخاص توفوا متأثرين بالالتهاب الرئوي هذا العام حتى 15 ايار، مقابل 222 شخصا فقط في نفس الفترة من العام الماضي، وبعضها له صلة بالجائحة، وهناك الكثير من الوفيات بالالتهاب الرئوي أيضا، من دون ذكر سبب الزيادة في ​حالات​ الالتهاب الرئوي والتي يمكن أن تتشابه أعراضها مع الإصابة ب​كورونا​"، موضحاً ان "بلاده تمكنت من صد الجائحة".

هذا ولم يعلن أورتيغا أي إجراءات صحية جديدة للدولة التي يقطنها أكثر من ستة ملايين شخص، وأبدى تفاؤلة على الرغم من الصور التي ظهرت في وسائل إعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير من العائلات أمام ​المستشفيات​ لمعرفة أي ​أخبار​ عن أقاربهم المرضى.