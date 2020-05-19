الصحة الألمانية: تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية التابعة ل​وزارة الصحة​ الألمانية عن "تسجيل 513 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، في تسارع لعدد ​الإصابات​ ​الجديدة​ بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية"، مشيراً الى "ارتفاع في عدد ال​وفيات​ الناجمة عن الفيروس بواقع 72 حالة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8007 وفيات".

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