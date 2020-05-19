السلطات السودانية: تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين

أعلنت السلطات السودانية عن "تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من الثلاثاء 19 ايار، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد"، مشيرة الى انها "راجعت الموقف الصحي بالبلاد ومدى فعالية الإجراءات الإحترازية المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وأكدت أن المراجعة أثبتت أن العزل العام الذي تم فرضه في العاصمة منذ نيسان الماضي، ساهم في الحد من انتشار العدوى".
هذا وحذر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح من "ظهور التجاوزات لتدابير الحظر مع اقتراب عيد الفطر"، داعيا المواطنين كافة "للالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق ضوابط العزل منعا لانتشار الفيروس".
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