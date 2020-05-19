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السماح بدخول الـمسجد الأقصى بعد عيد الفطر

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة السماح بدخول الـمسجد الأقصى، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها المجلس، في إطار سلسلة اجتماعاته الـمفتوحة لـمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة ، والتي أفضت إلى قراره بتعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك.

وذكر في بيان أصدره، اليوم، "إن مجلس الأوقاف، وعلى مدى الفترة السابقة، كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقصر قدر الإمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين حرصا منه على استمرار إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين .إن مجلس الأوقاف، وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، ولله الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، بناء على ما تقدم يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد. وسيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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