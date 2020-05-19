فرنسا: حزب ماكرون يفقد الغالبية البرلمانية بعد تشكيل كتلة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"، اليوم الثلاثاء، بفارق ضئيل، الغالبية البرلمانية المطلقة بعد تشكيل كتلة سياسية تاسعة في الجمعية الوطنية الفرنسية بشكل رسمي.

وكتب النواب في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى "بيئة ديموقراطية تضامن" والمؤلف من 17 نائبا "مستقلا"، أنهم "لا ينتمون لا للغالبية ولا للمعارضة". وينبثق هؤلاء من حزب "الجمهورية إلى الأمام".

ويتراجع عدد نواب حزب ماكرون إلى 288 نائبا، مع الكتلة الجديدة، دون عتبة الغالبية المطلقة التي بلغ عدد نوابها 289 التي كان يحظى بها لوحده.

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ويعتبر ذلك مؤشرا قويا حتى لو أن الحزب الرئاسي بإمكانه أن يعتمد على حوالى خمسين نائبا آخر من أحزاب وسطية. وسيتمكن حزب "الجمهورية إلى الأمام" من استعادة الغالبية المطلقة بسرعة مع انضمام نائب إلى صفوفه يحلّ محلّ نائب مستقيل.

ويعتزم التكتل الجديد، وفق أعضائه، المساهمة في "طموح كبير بالتغيير الاجتماعي والبيئي".

وتتمتع الجمعية الوطنية التي يتمّ انتخابها عبر الاقتراع العام المباشر من الشعب، بصلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الشيوخ الذي يُنتخب أعضاؤه من خلال الاقتراع غير المباشر.