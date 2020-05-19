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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تقدم جديد لقوات الحكومية في مديرية نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
أعلنت القوات الحكومية تحرير عدد من المواقع التي تحتلها مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وصولاً إلى جبال بحرة والمنامة".
وتابع المصدر، إن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.
ولفت المصدر أن قوات الجيش والمقاومة استعادت كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاثة أطقم.
ولفت إلى أن المواقع التي حررتها قوات الجيش والمقاومة، كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية ومن خلالها تقصف القرى والمناطق السكنية غرب مأرب، مخلفة ضحايا من المدنيين وآخرهم الشهيدة فاطمة الأجدعي
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