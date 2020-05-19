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واشنطن تؤكد مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة جوية بمأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 مايو 2020

أكدت واشنطن مصرع قيادي بارز وهام في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الاسبوع الماضي بضربة جوية امريكية في محافظة مأرب اليمنية شمالي البلاد.

 

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وقالت مديرة موقع سيت الأمريكي ريتا كاتس على صفحتها في تويتر يوم الاثنين: أكد مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية في مؤتمر صحفي أن الضربة الجوية الأمريكية في مأرب الأسبوع الماضي استهدفت أحد أفراد عناصر القاعدة في جزيرة العرب يدعى عبد الله المالكي، الذي عمل كنقطة اتصال مع الشمراني قبل هجوم فلوريدا.

 

وتابعت ‏الخبيرة في الجماعات الإرهابية ريتا كاتس في تغريدة اخرى : كان مقتل قاسم الريمي ضربة قوية للقاعدة، لكن المالكي ليس أقل أهمية.

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