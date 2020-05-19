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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين حوثيين بهجوم لمسلحين مجهولين على نقطة في شرعب بتعز والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
قتل عنصران حوثيان أحداهما قائد نقطة امنية تابعة لمليشيا الحوثي، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون، في مديرية شرعب السلام، بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
ووفق مصادر محلية، استهدف مسلحون مجهولون، نقطة "المقلد ايفوع"، بقنبلة يدوية، أسفر عنها مصرع قائد النقطة المدعو "أحمد حمود هزاع المزاحم" بالاضافة الى عنصر حوثي آخر يدعى "ردمان هزاع سيف المزاحم".
واستحدثت مليشيا الحوثي النقطة الأمنية المستهدفة، في عزلة "أيفوع الأعلى" بمديرية شرعب في تعز، أثناء دخولها المنطقة قبل اشهر، وفقا للمصدر.
وتوقعت المصادر ان تكون عملية الاستهداف قد جاءت ردا على استحداث النقطة وتعرض اهالي المنطقة للابتزاز والتضييق الذي تمارسه المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها
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