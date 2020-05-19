سلطنة عمان تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5671

الثلاثاء 19 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة جراء "كوفيد-19" إلى26 حالة.



وقالت الوزراة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر /57 عاما /.

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وأشارت إلى تسجيل 292 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5671 حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 119 حالة لعمانيين، و 173 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1574.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.