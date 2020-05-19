اليمن. تشييع جثمان قيادي في النخبة الشبوانية

الثلاثاء 19 مايو 2020

شيع اليوم بمحافظة شبوة جثمان قيادي جنوبي استشهد برصاص مليشيات الإخوان.



وذكرت مصادر محلية، أن أعداد كبيرة من أهالي محافظة شبوة شيعوا جثمان الشهيد طلال بن عريق الديولي أحد جنود قوات النخبة الشبوانية.

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ويأتي هذا بعد استشهاده عصر أمس في مدينة نصاب برصاص ما تسمى القوات الخاصة التابعة للإخوان.

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