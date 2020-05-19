مليشيا الحوثي تختطف أكاديميا بجامعة الحديدة على خلفية منشورات

الثلاثاء 19 مايو 2020

اختطف مسلحون حوثيون، أكاديميا بجامعة الحديدة، غربي اليمن.



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وبحسب رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي إن مليشيات الحوثي خطفت الدكتور وديع الشرجبي المدرس في قسم الإعلام بجامعة الحديدة بسبب كتاباته وإدانته لاختطاف عدد من طلاب الجامعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته بالإفراج عنهم ومراعاة أوضاعهم الأسرية والصحية.

وكانت المليشيات قد اختطفت العشرات في أوساط الناشطين وطلاب الجماعة بمحافظة الحديدة، ومن بين المختطفين ثلاثة من طلبة الجامعة هم "مجاهد وهيب المعصلي، اسامة عائش، عادل الحكيم".