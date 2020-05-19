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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تحرم الفقراء والمحتاجين من زكوات تجار إب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
منعت مليشيا الحوثي الانقلابية تجار محافظة إب وسط اليمن، من دفع للفقراء والمساكين والمعدمين.
مصادر محلية وأخرى في الغرفة التجارية بالمحافظة أفادت أن مليشيا الحوثي طالبت التجار وأصحاب المحلات التجارية بصرف زكاتهم للمليشيات الحوثية بدلا من المستحقين لها من شريحة الفقراء والمحتاجين.
وسبق وأن وجهت المليشيا تعميم يلزم التجار بالامتناع عن صرف الزكاة للفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين، ودفعها الى الهيئة المستحدثة التي أنشأتها المليشيات في العام 2018م.
وتحرم المليشيات بموجب هذا التوجه آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلات غذائية ومساعدات يقدمها التجار كزكاة سنوية، فيما هيئة الزكاة الحوثية تُستغل لنهب المزيد من الأموال لصالح الجماعة دون أن تقدم اي التزامات تجاه الفقراء والمحتاجين.
ويعيش غالبية المواطنين في محافظة إب وبقية المحافظات أوضاع إقتصادية غاية في التعقيد بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.
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