شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إغلاق الأسواق والمحال التجارية في شبوة بسبب تفشي جائحة كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 أغلقت الأسواق والمحال التجارية في شبوة بعد انتشار فيروس كورونا.

Advertisements ‏ في التفاصيل، أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة تقر إغلاق جميع الأسواق والمحلات التجارية بإستثناء الصيدليات وقسم السفري في المطاعم. وذلك من الساعة الـ 9 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً لمدة يومين قابلة للتمديد ابتداءً من مساء الاثنين 18 مايو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. إغلاق الأسواق والمحال التجارية في شبوة بسبب تفشي جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.