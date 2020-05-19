شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل عمليات دفن جثث أشخاص توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في إب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بتواصل عمليات دفن لعدد من المواطنين الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، في مقبرة الغفران.

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