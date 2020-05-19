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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 حالة بفيروس كورونا في تعز ووفاة 3 حالات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز الدكتور أحمد منصور، مجموع الحالات التي ثبت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا وصلت 15 حالة، ثلاث حالات توفيت.
وأضاف في بيان له بأن بقية الحالات تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.
وذكر بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء اثنتان، فيما عدد حالات الوفاة ثلاث حالات
وقال "وصل عدد الحالات المخالطة للحالات السابقة أكثر من 150 حالة ويتم المتابعة والرصد من فرق الاستجابة السريعة التابعة لمكتب الصحة العامة والسكان".
وأوضح أن عدد الحالات التي تم فحصها20 حالة، وعدد الحالات الإيجابية عشر حالات، فيما عدد الحالات السالبة عشر حالات.
وشدد على أن فرق الاستجابة السريعة تقوم بالتقصي والتتبع لأخذ المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات المؤكدة.
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