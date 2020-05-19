شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ كاتيوشا يضرب المنطقة الخضراء وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل

سقط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد، مخلفًا أضرارًا بسيطة. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب اليوم، بأن الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين شرق بغداد، وتسبب في أضرار بسيطة في جدار أحد المنازل الفارغة. ولم تذكر الخلية مزيدًا من التفاصيل.

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