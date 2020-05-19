شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: اتهامات ترامب لمنظمة الصحة «دسائس» غير صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تشاو ليان إن الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثا والتي اتهم فيها منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين فيما يتعلق بأزمة وباء كورونا "لا طائل منها".

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ليان قوله في بيان صحفي دوري اليوم الثلاثاء في بكين إن اتهامات ترامب اعتمدت على "دسائس وكلمات غير مؤكدة".

وجاء ذلك ردا على تهديد ترامب بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا لم تلتزم بـإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" في غضون 30 يوما، حسبما جاء في رسالة إلى مدير عام منظمة الصحة شاركها ترامب عبر تويتر يوم الاثنين.

وقال ترامب إن منظمة الصحة العالمية تشارك المسؤولية عن العدد الكبير للوفيات في أزمة وباء كورونا.