شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: نتفاوض مع أمريكا لتسوية قضية تفجير سفارتيها والان نبدء بالتفاصيل

أكدت حكومة السودان إنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية قضية تفجير سفارتيها في نيروبي ودارالسلام عام 1998 والعمل علي تطبيع العلاقات معها بشكل كامل وتحرير الشعب السوداني من إحدي التركات الثقيلة للنظام المباد.

وقالت وزارة العدل فى بيان صحفى أصدرته اليوم بشأن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم بشأن قضايا تفجير سفارتى الولايات المتحدة فى نيروبى ودار السلام عام 1998 أن حكومة السودان تعبر عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين بسفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها تؤكد مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.