شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية التايلاندية تعلن إفلاسها والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مجلس الوزراء التايلاندي اليوم الثلاثاء أن الخطوط الجوية التايلاندية سوف تقدم طلبا للإعلان عن إفلاسها أمام محكمة الافلاس المركزية، وذلك من أجل إعداد خطة إعادة هيكلتها.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا القول إن هذا هو أفضل خيار لمساعدة الشركة المتعثرة. ووفقا لخطة إعادة الهيكلة، فإن الشركة لن تتلقى مساعدات مالية من الحكومة ولن يتم تسريح موظفيها البالغ عددهم 20 ألف موظف. وقال تشان أوشا" إنه قرار صعب ولكنه يصب في المصلحة العامة ".

وأضاف " اليوم حان وقت إظهار الشجاعة لإجراء عملية إعادة الهيكلة أمام المحكمة. اليوم تايلاند ودول العالم يواجهون أزمة. على تايلاند إنفاق أموال لمساعدة المزارعين والعاملين باليومية والآخرين الذين يعملون بكد من جل أسرهم".

وأوضح رئيس الوزراء أن شركة الخطوط الجوية التايلاندية سوف تستمر في العمل.