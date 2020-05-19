لبنان.. إعادة فتح المساجد يوم الجمعة المقبل وفق 7 شروط

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، الثلاثاء، عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 أيار الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.
وذكرت المديرية المصلين بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي:
- اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.
- منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية.
- منع حضور كبار السن.
- التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة.
- عدم المصافحة باليد.
- عدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلا.
وأشارت المديرية إلى أن "أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم يصلون الظهر أربع ركعات في المنازل"، داعيةً جميع أئمة المساجد وخطبائها إلى أن "لا تتجاوز خطب الجمعة الدقائق العشر".
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