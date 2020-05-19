الريال وبايرن وإنتر.. بطولة ثلاثية لدعم إجراءات مكافحة كورونا

2020-05-19 | 10:55
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أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، عن تنظيم بطولة ثلاثية تضم اندية "الميرنغي" وبايرن ميونخ الألماني وانتر ميلان الإيطالي، لدعم إجراءات مكافحة كورونا في إيطاليا واسبانيا.
"من المقرر أن يتعاون ريال مدريد مع بايرن وإنتر ميلان لاستضافة كأس التضامن الأوروبي في عام 2021. وستتجمع الأندية الثلاثة لإرسال رسالة تضامن وإخاء إلى شعوب أوروبا.
سيشهد حدث التضامن ثلاث مباريات لكرة القدم تقام خلال 2021 في مدن مدريد وميونيخ وميلانو. تعتمد مواعيد هذه الألعاب على التقويم التنافسي وبالطبع ستحدث عندما يتمكن المشجعون من العودة إلى المدرجات.
الفرق الثلاثة ستواجه بعضها البعض: ريال مدريد و إنتر ميلان سيحدث في مدريد ، إنتر ميلان و بايرن ميونخ في ميلان ميلان وبايرن و ريال مدريد في ميونخ. سوف تذهب عائدات هذه الألعاب نحو شراء موارد الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا.
سيتم تمثيل موظفي الرعاية الصحية الذين يواصلون مكافحة الوباء في جميع الألعاب. تود الأندية الثلاثة أن تظهر لهؤلاء الأبطال كل تضامننا واحترامنا وامتناننا".
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