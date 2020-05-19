أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها بشأن العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية .
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الرأي برئاسة وزير التربية علي حميد مخلف ناقشت ضمن جدول أعمالها في جلستها الدورية، قرارات عدة ومنها المتعلقة بالصفوف غير المنتهية للمرحلتين الابتدائية والثانوية".
وأضافت، أنه "تم اعتماد درجة النصف الأول من العام الدراسي الحالي ( 2019/2020) كدرجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها، وكذلك اعتماد درجة الكورس الأول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والإعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة كدرجة للنجاح، ويسمح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الهيئة قررت تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% )".
وأضافت، أنه "تم اعتماد درجة النصف الأول من العام الدراسي الحالي ( 2019/2020) كدرجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها، وكذلك اعتماد درجة الكورس الأول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والإعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة كدرجة للنجاح، ويسمح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الهيئة قررت تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% )".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تعلن قرارها بخصوص العام الدراسي للصفوف غير المنتهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.