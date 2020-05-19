التربية تعلن قرارها بخصوص العام الدراسي للصفوف غير المنتهية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها بشأن العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية .

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الرأي برئاسة وزير التربية علي حميد مخلف ناقشت ضمن جدول أعمالها في جلستها الدورية، قرارات عدة ومنها المتعلقة بالصفوف غير المنتهية للمرحلتين الابتدائية والثانوية".



وأضافت، أنه "تم اعتماد درجة النصف الأول من العام الدراسي الحالي ( 2019/2020) كدرجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها، وكذلك اعتماد درجة الكورس الأول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والإعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة كدرجة للنجاح، ويسمح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها".



وأشارت الوزارة، إلى أن "الهيئة قررت تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% )".