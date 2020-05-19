في العيد طبّقي المكياج الناعم الذي يناسبك! اليك بعض الافكار

أضيفي المزيد من السحر إلى مكياج ناعم وخفيف بلمسات من السموكي الخفيف والناعم بتدرّجات تتناسب مع لون عينيكِ وفستانكِ، كالزمرّديّ او البرغاندي والورديّ مع خطوط الأيلاينر المسحوبة إلى الخارج والأعلى وشفاه ورديّة بدرجة هادئة أو صارخة.

الألوان الترابيّة والبرونزيّة

لإطلالة شرقيّة في العيد، اختاري مكياج عيون ناعم بألوان ترابيّة، مع ايلاينر فوق الجفن العلويّ يصل إلى زاوية العين الخارجيّة، سواء عريض أو رفيع وفقاً لكثافة الظلال على الجفون.

استعيني بخدعة الهايلايتر الأبيض للزوايا الداخليّة للعينين وانثري المزيد من ألوان الغليتر الخفيفة على الجفن المتحرّك لمزيد من التوهّج وكثّفي الماسكرا على الرموش.

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