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مكياج ناعم وخفيف هو الخيار الأمثل لصبيحة يوم العيد والاحتفال مع الأسرة والأصدقاء. مكياج طبيعيّ غير متكلّف تكتمل معه إطلالة أنيقة بعيدة عن المكياج الصارخ.. اليك بعض الأفكار فاختاري منها ما يناسبك ويليق بك!
أضيفي المزيد من السحر إلى مكياج ناعم وخفيف بلمسات من السموكي الخفيف والناعم بتدرّجات تتناسب مع لون عينيكِ وفستانكِ، كالزمرّديّ او البرغاندي والورديّ مع خطوط الأيلاينر المسحوبة إلى الخارج والأعلى وشفاه ورديّة بدرجة هادئة أو صارخة.
الألوان الترابيّة والبرونزيّة
لإطلالة شرقيّة في العيد، اختاري مكياج عيون ناعم بألوان ترابيّة، مع ايلاينر فوق الجفن العلويّ يصل إلى زاوية العين الخارجيّة، سواء عريض أو رفيع وفقاً لكثافة الظلال على الجفون.
استعيني بخدعة الهايلايتر الأبيض للزوايا الداخليّة للعينين وانثري المزيد من ألوان الغليتر الخفيفة على الجفن المتحرّك لمزيد من التوهّج وكثّفي الماسكرا على الرموش.
ظلال عيون السموكي الخفيف
هو مكياج ناعم وخفيف خاصّة مكياج العيون يعكس الكثير من هدوء شخصيّة المرأة وأنوثتها الرقيقة، أسلوب مميّز في المكياج وأنيق في آن.
كانت هذه تفاصيل خبر في العيد طبّقي المكياج الناعم الذي يناسبك! اليك بعض الافكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.