ارتفاع أسعار النفط

ترتفع أسعار النفط العالمية يوما بعد يوم، وسط أنباء عن نجاح اختبار لقاح فايروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه الزيادة في أسعار النفط مع أنباء وتوقعات عالمية عن نجاح لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد، حيث أشارت شركة " Moderna" المتخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية أن اللقاح أعطى نتائج سريرية إيجابية واعدة.
وتزيد الأسعار في سوق السلع بسبب خفض الشركات حجم الإنتاج مقابل نمو الطلب عليها، وذلك بعد قيام العديد من الدول بتخفيف القيود المفروضة لإيقاف تفشي فايروس كورونا المستجد.
هذا وقررت "أوبك" وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري أيار حزيران، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط، بنسبة 30 في المئة في الطلب العالمي على الوقود، الناجم عن جائحة كورونا.
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