ارتفاع أسعار النفط

وبحسب البيانات المتداولة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر تموز بنسبة 0.29% ليبلغ سعر البرميل نحو 34.91 دولاراً أميركياً، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.35٪ إلى نحو 31.76 دولاراً للبرميل.وتأتي هذه الزيادة في أسعار النفط مع أنباء وتوقعات عالمية عن نجاح لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد، حيث أشارت شركة " Moderna" المتخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية أن اللقاح أعطى نتائج سريرية إيجابية واعدة.

وتزيد الأسعار في سوق السلع بسبب خفض الشركات حجم الإنتاج مقابل نمو الطلب عليها، وذلك بعد قيام العديد من الدول بتخفيف القيود المفروضة لإيقاف تفشي فايروس كورونا المستجد.

هذا وقررت "أوبك" وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري أيار حزيران، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط، بنسبة 30 في المئة في الطلب العالمي على الوقود، الناجم عن جائحة كورونا.