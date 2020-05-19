رجح مركز الفلك الدولي، الاثنين، أن تحتفل معظم الدول الإسلامية التي بدأت رمضان يوم الجمعة 24 نيسان، بأول أيام عيد الفطر يوم الأحد 24 أيار الجاري.
وتابع: "بالنسبة لهذه الدول، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس".
وأضاف البيان: "وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوماً، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 أيار".
وأوضح البيان: "في حين أن هناك دولا أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 نيسان، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 أيار، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 أو الاثنين 25 أيار."
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الفلك الدولي يعلن توقعاته لعيد الفطر وتعذر رؤية الهلال يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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