مقتل 8 بينهم جنود في تفجيرين بباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي سبعة جنود ومدني مصرعهم وأصيب آخرون في تفجيرين منفصلين شهدتهما باكستان في منطقتين مختلفين، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين.

ففي إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، قتل ستة جنود من قوات المظلات إثر اصطدام مركبتهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء قيامهم بدورية في في منطقة بولان

وجاء في بيان رسمي أن ما لا يقل عن أربعة من أفراد القوات شبه النظامية أصيبوا في تفجير بمنطقة بولان، الذي جاء بعد أسبوع من وقوع هجوم مماثل في نفس المنطقة، أدى لوقوع قتلى.



وفي تفجير منفصل، بمنطقة شمال غربي البلاد على الحدود الأفغانية، قُتل جندي ومدني خلال تبادل لإطلاق النار.



ويعد بالوشستان أكبر أقاليم باكستان والأكثر اضطرابا ويتاخم كل من أفغانستان وإيران، ويستهدفه المسلحون والمتمردون.