"شرطة أبوظبي" تحذر من الاحتيال عبر مواقع الألعاب الإلكترونية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة الحذر عند الاشتراك أو شراء الألعاب الالكترونية عبر الأنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي الى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.
وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقين وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب مايشكل ضغطا على الآباء إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.
وأكدت على ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.
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