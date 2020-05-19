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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5671 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة جراء "كوفيد-19" إلى26 حالة.
وقالت الوزراة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر /57 عاما /.
وأشارت إلى تسجيل 292 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5671 حالة.
وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 119 حالة لعمانيين، و 173 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1574.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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